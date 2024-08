Brustgesundheitszentrum: Aufschwung mit neuem Chef

Den Patienten will man künftig eine ganzheitliche Betreuung bieten und das Leistungsspektrum weiter ausbauen. Zudem sind Kooperationen mit dem LKH-Universitätsklinikum Graz und mit plastischen Chirurgen geplant. „Es freut mich, dass wir – wie seit längerem geplant – den Generationswechsel im Brustgesundheitszentrum in Güssing vollziehen können. Mein Dank gilt auch Primarius Willhuber, der als Chef der Chirurgie in Güssing die Abteilung in Rekordtempo wieder auf Schiene gebracht hat. Das sichert die Versorgung der gesamten Region ab“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.