Drei Ländle-Filialen von Pleite betroffen

Wer Wohnung und Garten gerne mit Deko-Artikeln von „Depot“ gestaltet hat, muss sich nun nach Alternativen umschauen, denn das Unternehmen ist in die Pleite geschlittert, wie der KSV1870 bekanntgab. In Vorarlberg betreibt das Unternehmen drei Filialen: in Feldkirch, Bürs und Dornbirn. Alle drei werden vermutlich bald für immer zusperren. Insgesamt verfügt „Depot“ über 48 Filialen österreichweit, zudem gibt es auch die Möglichkeit des Online-Versands.