„Politisches Bild nicht immer besonders einladend“

„Krone“: Frau Plakolm, Sie und die JVP wollen mutiger in die Zukunft – wie soll das gelingen und was ist darunter zu verstehen?

Claudia Plakolm: Wir haben beim vergangenen Bundestag einen Leitantrag beschlossen, der sich „zukunftsreich“ nennt, wo wir über 200 Ideen in ganz Österreich gesammelt haben. Damit starten wir jetzt nicht nur in den Wahlkampf, sondern wir wollen auch weiterhin Politik für junge Menschen machen. Da setzen wir unterschiedliche Schwerpunkte: Einerseits muss sich Arbeiten auszahlen, Fleißige sollen es besser haben. Wir müssen mehr im Bereich Klima- und Umweltschutz tun und der Staat per se braucht ein Update.