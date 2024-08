Unwetterfront sorgt für Kirchtagspause in Villach

Kleinere Überflutungen in Spittal

Bis zu 6000 Haushalte im Land waren vorübergehend ohne Strom, 5000 noch am Abend, so ORF Kärnten. In der westlich von Villach gelegenen Bezirksstadt Spittal gab es nachmittags wiederum einzelne, kleinere Überflutungen wegen einiger übergehender Kanaldeckel aufgrund des vielen Regens in sehr kurzer Zeit.