Kirchtag-Drama: Villach wehrt sich gegen Gutachten

Jetzt sorgt ein in Auftrag gegebenes, nun an die Stadt Villach übermitteltes Sachverständigen-Gutachten in der Draustadt für Aufregung: „Die Staatsanwaltschaft kommt demnach zum Schluss, dass die Errichtung der Mauer 1960/61 nicht gepasst habe. Und dass deren Sanierung beziehungsweise der Ausbau 1991/92 nicht ausreichend durchgeführt bzw. an die Vorgaben angepasst worden sein soll. Was wir allerdings nicht so sehen“, erklärt Villachs Magistrats-Chef Alfred Winkler zur „Krone“.