Drei Meter abgestürzt: „Wollte Frau kennenlernen“

„Ich habe die Steyrer Wasserfrau in der Mitte des Flusses stehen gesehen, wollte sie kennenlernen. Da bin ich runtergehüpft und habe leider Höhe und Untergrund falsch eingeschätzt“, erzählt Peter-Christoph W. (28) am Tag nach dem von ihm ausgelösten Feuerwehr- und Rettungseinsatz in Steyr.