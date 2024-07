Ärzte aus Oberösterreich retteten ihnen das Leben

Die achtjährige Kosovarin Aulona und Murad (4) aus dem Irak haben und hatten mehrere Schicksale gemeinsam: Sie wachsen in einem Krisengebiet auf. Und sie waren bis vor kurzem auf ärztliche Hilfe angewiesen, die es in ihren Ländern so nicht gibt. Der Bub hatte ein Loch zwischen den Herzkammern, das unbehandelt unweigerlich zum Tod hätte führen können. Das Mädchen litt seit seiner Geburt an einem Herzfehler, Operationen in der Heimat waren nicht erfolgreich. Geholfen wurde den beiden schließlich im Kepler-Universitätsklinikum in Linz.