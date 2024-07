Jugendliche (14) bei Canyoning-Unfall verletzt

Am Fuß verletzt

Gegen 15.30 Uhr wurden die Teilnehmer vom Führer über einen Wasserfall abgeseilt. Dabei rutschte die 14-Jährige aus und verletzte sich am Fuß. Sie hatte so starke Schmerzen, dass sie nicht mehr weiter konnte. Sie wurde mit der Bergrettung Lienz sowie dem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Lienz geflogen.