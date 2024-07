Erster Titel für Tagger! Trotzdem nur 340 € Prämie

Vom Wimbledon-Auftritt viel gelernt

Für die Lienzerin geht der Höhenflug in diesem Jahr also weiter. Vor dem Turnier in Italien hatte sie ja das Junioren-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon beendet, da im Doppel ebenfalls einen Sieg gefeiert. Mit Basiletti (It) hatte sie es durch einen 10:5-Erfolg im Match-Tiebreak in Runde 2 geschafft.