Wimbledon! Lienzerin schlägt am heiligen Rasen auf

Ein Meilenstein! Noch nie hat es ein Osttiroler Tennis-Ass auf internationaler Ebene, schon gar nicht bei einem Grand Slam, gegeben! Lilli Tagger (16) ist die Erste, gibt am Sonntag ihr Debüt am heiligen Rasen von Wimbledon. Beim Junioren-Turnier trifft sie in Runde 1 auf Tyra Grant (USA). In der Quali hatte sie in einem Thriller gegen Ksenia Efremova erst im Match-Tiebreak mit 10:6 gesiegt. Die Französin war heuer mit ihren 14 (!) Jahren in Monastir die jüngste Siegerin eines ITF-Erwachsenenturniers seit über 20 Jahren.