eCall „verpfiff“ Alkolenker nach Unfall mit Baum

Ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Perg lenkte seinen Pkw am Sonntag gegen 21.15 Uhr auf dem Güterweg Kerschbaumweber im Ortschaftsbereich Ebenedt, Gemeinde Sankt Georgen am Walde. Dabei kam er links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Wagen verständigte via eCall die Einsatzkräfte.



Ins Klinikum Amstetten eingeliefert

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Amstetten gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,22 Promille.