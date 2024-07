Sekundenschlaf: Kinder bei Frontal-Crash verletzt

Schrecklicher Unfall am Sonntagnachmittag im Tiroler Oberland: Weil er am Steuer offenbar kurz eingenickt ist, geriet in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ein Einheimischer (36) mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen den Pkw eines Deutschen. Beide Lenker sowie die beiden Kinder des Österreichers (2 und 14 Jahre) erlitten Verletzungen