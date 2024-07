„Gute Idee!“ Hirscher freut sich über Wildcard

Trotz Wildcard-Möglichkeit will Marcel Hirscher am Neuseeland-Trip festhalten. „Gute Idee, dass die FIS nun offenbar ein Wildcard-System einführen will, weil sich das auch in anderen Sportarten bewährt hat. Was mich und meinen Plan angeht, ändert die Ankündigung vorerst nichts: Ich fliege am 9. August nach Neuseeland, hoffe dort auf gute Test- und Trainingsbedingungen und möchte auch beim ein oder anderen FIS-Rennen in Coronet Peak mitfahren“, erklärte Hirscher.