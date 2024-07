„Wir brauchen hier sicher keine Möchtegern-Rambos“

Innerhalb von nur neun Minuten beendete die Sondereinheit WEGA am 2. November 2020 die Terrorlage in der Wiener Innenstadt. Kommandant Ernst Albrecht war während des Großeinsatzes mitten unter seinen Leuten. „Nur 150 Meter von mir entfernt versorgte mein Sohn als Sanitäter einen verletzten Kameraden“, blickt das einstige Simmeringer Vorstadtkind – wie er sich selbst stolz nennt – auf den schicksalhaften Tag zurück, an dem das Sonderkommando seine Schlagkräftigkeit in einer tragischen Terrornacht beweisen konnte.