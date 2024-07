Muss Biden ganz gehen?

Der Druck auf Biden, sich nach dem Debakel bei der TV-Debatte gegen Donald Trump zurückzuziehen, war zu groß geworden. Doch nun steigt der Druck auf Biden erneut. Hinter vorgehaltener Hand verlangen einige Vertreter in seiner Partei, dass er auch als US-Präsident zurücktreten sollte, um so den Platz frei zu machen für Kamala Harris. So könnte die bisherige Vizepräsidentin bereits als Chefin im Weißen Haus ins Rennen gehen, was ihr einen großen Vorteil gegenüber Donald Trump sichern würde, lautet die Argumentation.