Schildbürgerstreich bei Wienerberg-Gemeindebau

Rund zehn Meter breit ist die Unter-Meidlinger-Straße vor dem Gemeindebau „Am Wienerberg“. Wenn man – flott – geht, kann man sie in gestoppten zwei Minuten und 15 Sekunden überqueren. Das liegt an der absurden Baustellenplanung bei der Umgestaltung des Straßenabschnitts. Ohne Not wurde die ganze Gasse samt Gehsteig auf einmal abgesperrt.