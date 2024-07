Tote bei Tropensturm „Prapiroon“ in Vietnam

Fluten stiegen bis zu den Dächern der Häuser

Sieben Todesfälle gab es in der Provinz Son La, zwei in der Provinz Dien Bien und einen in der Hauptstadt Hanoi. In Dien Bien stiegen die Fluten bis zu den Dächern Hunderter Häuser, wie Bilder in Staatsmedien zeigten. Straßen in der Region wurden von den Wassermassen weggespült oder von Erdrutschen verschüttet.