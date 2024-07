Niedrigste Honorare: Ärztekammer erhöht Druck

Ambulatorium soll Lücke füllen

Auch in Bezug auf die Etablierung eines Ambulatoriums in Güssing kommt Bewegung. Das Zentrum soll die Lücken füllen, die sich bei den niedergelassenen Ärzten auftut, vor allem im Bereich der Gynäkologie. Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil heißt es: Verhandlungen über Immobilienoptionen in der Stadt laufen und man sei zuversichtlich, dass bis Jahresende eine Lösung gefunden werde. Das Ambulatorium sei ein mittelfristiges Projekt und auch im Laufen.