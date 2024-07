Rapids Gegner – „heiß“ und berüchtigt

So wurde im Vorjahr mit Kewin Komar der Tormann von Oberhaus-Klub Niepolomices bei einem Feuerwehrfest mehrfach attackiert. Hintergrund: Niepolomices trägt seine Spiele im Stadion von Stadtrivale Cracovia aus und hatte Wisla davor im Play-off um den Wiederaufstieg eliminiert. „Eigentlich ging’s um ein Mädchen, doch Komar hat dann behauptet, dass unsere Fans mit den Aggressionen angefangen haben“, erzählten Klub-Insider Stefan und Journalist Grzegorz beim „Krone“-Besuch. Also ist der Ruf der Fans von Wisla, das zwischen 1999 und 2011 acht seiner insgesamt 13 Meistertitel feierte, ungerecht? „Nein, es wird leider noch immer randaliert. Aber es wurde schon weniger. In den 1990er-Jahren war’s eine Katastrophe.“