Trainerkarussell hat längst Fahrt aufgenommen

Am Dienstag leitete nun erstmals Christian Schweigler das Training. Der 33-Jährige war bis Ende März Coach bei WAF, übernahm in Mannswörth. „Ich freue mich auf diese extrem reizvolle Challenge“, sprüht der Co-Trainer der Oberliga-B-Meistermannschaft der Vienna Amateure 2023 nur so vor Tatendrang. „Ich bin auch wirklich großartig aufgenommen worden. Selten habe ich so viel Wertschätzung erlebt.“