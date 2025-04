„Einer der schwierigsten Tage, seit ich hier bin“

Am Tag nach der Freistellung von Robert Klauß als Rapid-Trainer und der Einsetzung des bisherigen Assistenten Stefan Kulovits als Interimscoach hat der Hütteldorfer Sportchef Markus Katzer noch einmal die Gründe für die Trennung vom Deutschen dargelegt. „Es war ein sehr emotionaler Tag, aber am Ende muss man nach vorne schauen“, sagte Katzer am Freitag und sprach von „einem der schwierigsten Tage für mich, seit ich das Amt übernommen habe“.