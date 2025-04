Post im Meisterjubel! Mit Mama zurück am Thron

Nach dem ersten AVL-Titel seit 2017 und dem ersten Double seit 2016, zu dem auch Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt und ÖVV-Generalsekretär Philipp Seel gratulierten, war die Freude bei Kapitänin Aida Mehic, Final-MVP Srna Vardjan und Co. riesig. „Es ist schwer in Worte zu fassen. Vielen Dank an die Fans“, fand Mehic – und Vardjan strahlte mit Tochter Luna am Arm: „Mit Post wieder Titel zu holen ist so schön!“ Srna, einst in Deutschland, Italien und Polen ÖVV-Topspielerin, führte ihren Klub mit 28 und als Mutter zurück an die Spitze. Früher geigte sie mit dem Rekordmeister ja noch im Schwechater Multiversum. „Ich bin ein bisserl die Mama in der Mannschaft. Aber seit Luna fühle ich mich mental so stark wie noch nie.“ Vardjan ist auch eine Empfehlung für eine Team-Rückkehr.