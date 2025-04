Holen Sie sich Ihr Wings for Life Outfit

Laufen für alle, die es nicht können – das ist die Mission des Wings for Life World Run, der am 4. Mai wieder zehntausende Menschen weltweit vereint. In Wien ist der Flagship Run bereits ausverkauft, doch mit dem App Run ist ganz Österreich dabei. Und: Die „Krone“ verlost aus diesem Anlass exklusive adidas-Laufpakete für Damen und Herren sowie originale Wings-for-Life-Laufshirts!