KI-unterstützte Roboter sollen Unkraut rupfen

Menschliche Arbeit sinnvoller einsetzen

Am Campus Steyr nimmt ein Team um Michael Schmidthaler von der FH OÖ in einem Forschungsprojekt verschiedene Methoden der Unkrautbekämpfung unter die Lupe. „Computertechnologien könnten künftig manche Tätigkeiten übernehmen und helfen, menschliche Arbeit sinnvoller einzusetzen. Jetzt prüfen wir, ob und bei welchen Kulturen das gut funktionieren kann“, so der Professor.