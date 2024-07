1000 Euro Bonus für Wassertanks im Boden

Henndorf muss in punkto Trinkwasser vorsorgen

Henndorf will mit dem Zisternen-Tausender das Bewusstsein für den Wert des Trinkwassers erhöhen. Langfristig geht es um die Absicherung der lokalen Trinkwasserversorgung im Sommer. „Wir sind eine trinkwassersensible Gemeinde. Bei längerer Trockenheit fallen Waldquellen aus und der Grundwasserspiegel sinkt sehr ab“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Martin Köllersberger. Diesen Herbst wolle man Varianten ausarbeiten, damit die 5100-Einwohner-Gemeinde auch in Zukunft genügend Trinkwasser hat.