Der Tauernbahntunnel wird ab November gesperrt

Bis März 2025 bleibt das Gasteinertal von Norden per Zug erreichbar, von Süden wird bereits ab der Tunnelsperre am 18. November 2024 ein stündlicher Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Bischofshofen und Spittal an der Drau eingerichtet. Zusätzlich gibt es spezielle Busverbindungen für Pendler zwischen Bad Gastein und Mallnitz.