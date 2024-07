Reiseverkehr erreicht Höhepunkt: Hier warten Staus

3,2 Millionen Schüler sind es in Bayern, die am kommenden Wochenende über das Ende des Schuljahres jubeln und sich mit ihren Eltern auf die wohlverdienten Ferien freuen. Für 770.000 Schüler aus Sachsen und Thüringen hingegen endet die Unterrichtspause. Speziell ab Freitagabend bis in die späten Samstagsstunden soll es zu massiven Staus kommen.