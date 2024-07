Mofalenkerin kollidierte frontal mit Auto

Das hätte deutlich schlimmer enden können! Eine 58-Jährige aus Moosbach war in einem Auto samt Anhänger und Passagieren von Lochen am See in Richtung Aug unterwegs, als sie plötzlich in einer Kurve mit einer 43-jährigen Mopedlenkerin aus Kirchberg bei Mattighofen kollidierte. Glücklicherweise wurde die Zweiradfahrerin nur leicht verletzt.