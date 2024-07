Neue Rolltreppe für den „Bahnhof der Schande“

„Rechnung an die ÖBB schicken“

Der Schandfleck ist mittlerweile auch zu einem Politikum geworden: Es könne nicht sein, dass sich der Bahnhof zur Festspielzeit in einem derart katastrophalen Zustand befinde, echauffiert sich ÖVP-Stadtparteiobmann Roland Frühstück. Er sieht besonders Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) in der Pflicht: „In dieser Situation ist es zu wenig, wenn der Bürgermeister als oberster Vertreter unserer Stadt auf die Zuständigkeit der ÖBB verweist.“ Sein Vorschlag: „Mit Hilfe unseres Bauhofs wären die ärgsten Unzulänglichkeiten in kurzer Zeit beseitigt. Die Rechnung dafür würde ich selbstverständlich den ÖBB zukommen lassen.“