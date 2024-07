Beste Nachwuchs-Retter stammen aus Krenglbach

Immer was los

Für Langeweile blieb während der vier Veranstaltungstage laut den Organisatoren keine Zeit. Die Eröffnungsfeier mit Akrobatik-Show markierte am Donnerstagabend den Startpunkt. Am Freitag und Samstag brachte der bundesweite Jugendrotkreuz-Bewerb jede Menge Action in die Grazer Innenstadt. Spannende Workshops und buntes Rahmenprogramm im Campbereich sorgten dafür, dass immer etwas los war. Den krönenden Abschluss der Großveranstaltung bildete Samstagabend schließlich die Siegerehrung in der Messe Graz.