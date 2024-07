Salzburg räumte bei Bundesjugendcamp groß ab

Das Bundesjugendcamp bot zahlreiche Höhepunkte. Langeweile kam an den vier Veranstaltungstagen nicht auf. Eine spektakuläre Akrobatik-Show eröffnete das Camp am Donnerstagabend. Am Freitag und Samstag fand der bundesweite Jugendrotkreuz-Bewerb statt, begleitet von Workshops und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm. Die Siegerehrung am Samstagabend in der Messe Graz war der krönende Abschluss.