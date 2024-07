Nach Streit mit E-Scooter-Fahrer zugestochen

E-Scooter am Gehsteig verärgerte Angeklagten

Der Mann hatte mitbekommen, wie es am Abend des 13. Mai auf der Inzersdorfer Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam. Der Angeklagte war mit seiner Freundin am Heimweg, als ihm am Gehsteig ein E-Roller-Fahrer entgegenkam. Er wurde sogleich aggressiv, schimpfte und stieß den Fahrer zu Boden. Nachdem sich dieser aufgerappelt hatte, flogen die Fäuste. Der Angeklagte versetzte dabei dem Roller-Fahrer mit einem Metallstift einen Stich in den Bauch, worauf er Schläge ins Gesicht kassierte.