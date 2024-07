Viereinhalb Stunden Wartezeit, weil Zug davonfuhr

Ankunft 4 Uhr statt 23.35 Uhr

So kam es, wie es kommen musste: Der Anschlusszug nach Salzburg fuhr zwei Minuten vor Ankunft der Familie ab. „Wenn dieser Zug kurz gewartet hätte, wäre uns viel Ärger erspart geblieben!“, ist Neugebauer empört. Denn: „So warteten wir am Innsbrucker Hauptbahnhof, kamen erst gegen Mitternacht in Salzburg an. Dort mussten wir dreieinhalb Stunden ausharren, bevor uns der erste Zug gegen vier Uhr Früh nach Vöcklabruck brachte“, so der resolute 80-Jährige. „Für die Kinder sind solche Wartezeiten und viereinhalb Stunden Verspätung kein Spaß!“

Geldersparnis mit Nerven bezahlt

Immerhin sei die Fahrt dank Sparschiene und Kinderfreifahrten günstig gewesen, zumal den Reisenden die Hälfte der Kosten als Entschuldigung gutgeschrieben worden sei. „Die Zugfahrt war günstiger, aber Nerven hätten wir wohl mit dem Auto gespart“, so Neugebauer.