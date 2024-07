Gudenus: „Ich habe beide Frauen nur verteidigt!“

Gudenus hat nun zwei Anzeigen am Hals

Er sei mit den beiden Damen – eine gute alte Bekannte und deren Freundin – vom Naschmarkt noch auf ein Gläschen Wein in die besagte Wohnung mitgegangen. Dann sei plötzlich „dieser Verrückte“ aufgetaucht, der offenbar in eine der beiden Frauen verliebt sei und sie stalke und bedrohe. Quasi als „weißer Ritter“ sei er eingeschritten und habe sich gewehrt, dabei selbst Verletzungen (oben) davongetragen. Gudenus hat jedenfalls nun eben gleich zwei Anzeigen am Hals.