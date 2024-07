„Heike“ bringt vor nächster Hitze etwas Abkühlung

Freiwilligen Helfer gefordert

Den vorerst letzten Hitzetag am Sonntag nutzten viele für einen Sprung ins kühle Nass oder eine Bergtour, was die Bergretter erneut extrem forderte. So mussten die Freiwilligen Helfer alleine bis Sonntagmittag zu fünf Alpinunfällen ausrücken. In Ebensee, am Flachberg bei Gmunden und auf der Gowilalm bei Spital/Pyhrn verletzten sich Bergsteiger und brauchten Hilfe. Am anspruchsvollen Schmied Klettersteig in Gosau stürzte ein Alpinist in einer überhängenden Passage zehn Meter ins Seil, verletzte sich dabei am Ellbogen. Und am Mahdlgupf in Steinbach/A. mussten drei Kletterer (21, 28 und 31) aus einer Notlage gerettet werden. Sie hatten den falschen Einstieg in den Klettersteig erwischt und konnten dann im weglosen Gelände nicht mehr weiter. Sofort stiegen Bergretter zu dem Trio auf, um es zu sichern. Zwei wurden mittels Heli ins Tal geflogen, einer abgeseilt.