Firma überwies vier Monate lang kein Gehalt

Existentielle Probleme für Arbeitnehmer

Laut der AK treten solche Fälle häufiger auf: „Immer wieder versuchen Firmen, ihre Mitarbeiter einfach nicht zu bezahlen. Wohl auch, weil das Schlimmste, was ihnen passieren kann, die Nachzahlung der offenen Ansprüche ist“, so AK-Präsident Andreas Stangl. Das bringe die Arbeitnehmer in existentielle Schwierigkeiten, deshalb sei es respektlos und unverantwortlich. Bei Problemen können AK-Mitglieder in den 14 Bezirksstellen und der Zentrale in Linz Hilfe holen.