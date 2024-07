Einbrecher stahlen 300 Begutachtungsplaketten

Über eine eingeschlagene Fensterscheibe verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht auf Sonntag Zugang zu einer Autowerkstatt in Köttmansdorf. „Die Einbrecher stahlen etwa 300 Blankobegutachtungsplaketten, ein Spezialwerkzeug zum Auslesen von Fahrzeugdaten und Bargeld“, berichtet ein Polizist. Dann schnappten sie sich den Schlüssel für das Privat-Auto des Firmeninhabers aus dem Schlüsselkasten und flüchteten vom Tatort. „Beim Ausparken dürften sie den gestohlenen Pkw beschädigt haben, da am Tatort das stark beschädigte Kennzeichen aufgefunden wurde“, sagt der Beamte.