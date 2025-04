Asfinag plant baldige Vorlage des S18-Projekts

Geringere Auswirkungen auf die Umwelt

Keine Auskunft gab es vorerst zu einer Grobkostenschätzung: Diese werde dem Ministerium erst im Rahmen des Vorprojekts vorgelegt „und erst nach entsprechender Prüfung freigegeben“. An der Vorentscheidung zum Trassenverlauf CP – also von Dornbirn-West über eine Ostumfahrung von Lustenau im Ried bis zum Anschlusspunkt am Knoten St. Margrethen – hält man fest: Fast zwei Drittel der Strecke seien als Tunnel geplant, das Natura 2000-Gebiet werde nur am Rand berührt. Umfangreiche ökologische Untersuchungen hätten ergeben, dass die CP-Trasse wesentlich geringere Auswirkungen auf die Ökologie und die Schutzgebiete im Ried hätten als andere Varianten und daher ein geringeres Genehmigungsrisiko bestehe.