Vorarlberger Seilbahner ziehen positive Bilanz

6. April: Saisonende am Kristberg (Silbertal); Sommerbetrieb ab 10. Mai

13. April: Saisonende am Sonnenkopf (Klostertal)

20. April: Saisonende Silvretta Montafon

21. April: Saisonende Damüls-Mellau; Sommerbetrieb ab 29. Mai.

Saisonende in Gargellen

Saisonende in Warth-Schröcken

Saisonende am Ifen (Kleinwalsertal); Sommerbetrieb ab 9. Mai

22. April: Saisonende Lech Zürs, Stuben

1. Mai: Saisonende Bielerhöhe/Tafamuntbahn und Nebelhornbahn (Kleinwalsertal)