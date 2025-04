„Müssen um Mittel für Unterflurtrasse kämpfen“

Sie gehen davon aus, dass die ÖBB die wesentlich teure Variante finanzieren?

Über die Finanzierung entscheiden nicht die ÖBB, sondern der Staat Österreich. Die ÖBB sind kein privater Konzern, sondern gehören zu 100 Prozent dem Volk. Wenn Finanz- und Verkehrsminister sagen, wir machen das, dann wird das Projekt umgesetzt. Die ÖBB investieren österreichweit alle zehn Jahre 20 Milliarden Euro in Gleiseinlagen, in Tunnel, in Unterflurvarianten. Jetzt geht es darum, dass wir in Vorarlberg darum kämpfen, dass 10 Prozent dieser Gelder hier investiert werden. Die ersten Gespräche mit dem neuen Verkehrsminister stehen im Mai an.