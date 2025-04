Juwelier Ritter: 159 Jahre und fünf Generationen

Ein Unternehmen als Generationenprojekt

In unserer schnelllebigen Zeit ist es nicht mehr so einfach, einen Betrieb am Laufen zu erhalten. Viele Geschäfte schließen in den Innenstädten. Große Ketten und die vielen Onlineangebote machen es dem heimischen Handel schwer. Dennoch tritt der 29-Jährige gerne und wohlgemut in die Fußstapfen seines Ururgroßvaters. Seit 1866 gibt es die Uhrmacherwerkstatt in der Feldkircher Schmiedgasse. Nach ein paar Jahren entdeckte Gründer Michael Ritter seine Leidenschaft für Schmuck und erweiterte das Sortiment. Nach seinem Tode führte Gattin Emilie das Geschäft weiter, bis ihr Sohn Eugen die Geschicke übernahm. Dieser übergab den Betrieb in den 60er-Jahren an seinen ältesten Sohn Werner, dessen Gattin Herta nach seinem frühen Ableben mit viel Umsicht das Unternehmen weiterführte. 1985 stieg dann Uhrmachermeister Gerhard Ritter in das Familienunternehmen ein. Angesichts dieser Geschichte verwundert es nicht, dass für Tobias die Übernahme eine sehr emotionale Angelegenheit ist. Er ist sich der großen Verantwortung bewusst: „Man muss dem Kunden ein Erlebnis bieten und mit der Zeit gehen“, sagt er. Als ersten Akzente hat die Onlinepräsenz verstärkt und einen größeren Fokus auf Verlobungs- und Hochzeitsringe gelegt, zudem ist ein Umbau geplant. Doch auch wenn Tobias seine eigene Handschrift einbringt, will er den traditionellen Werten seiner Vorgänger – individuelle Beratung, faire Preise, Nachhaltigkeit – treu bleiben.