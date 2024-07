„Beton wird uns nicht ernähren“

„Krone“: Vor kurzem wurde von der Landjugend/Jungbauernschaft eine Mahnwache gegen den Bodenverbrauch abgehalten. Was hat Euch zu dieser Aktion bewogen?

Michael Meusburger: Der tägliche Bodenverbrauch in Vorarlberg beträgt derzeit 7000 Quadratmeter, das entspricht in etwa fünf Quadratmetern in der Minute, die zubetoniert werden. Auf diesen Missstand wollten wir hinweisen.

Lukas Maier: Seit dem Jahr 2002 besteht österreichweit das Ziel, den täglichen Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar zu reduzieren. Das ist bislang nicht geschehen. Derzeit liegt der Verbrauch bei rund elf Hektar pro Tag. Es muss allgemein klar sein, dass einmal verbauter Boden für die Landwirtschaft für immer verloren ist.