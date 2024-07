Neumayer steht doch im Hauptfeld von Kitzbühel

Dass Neumayer jetzt doch in Kitzbühel startet, kommt überraschend. Nach seinem Viertelfinalaus beim ATP-125-Challenger in Salzburg erklärte er gegenüber der „Krone“, dass es „Kommunikationsprobleme“ mit dem Turnier gab und er deshalb nicht startet. „Der Zuständige hat mir immer gesagt, dass er es nächste Woche fixiert – das hat er nicht gemacht“, erklärte der 21-Jährige, der deshalb für die Turniere in Tels, wo er als Topgesetzter um den Sieg spielt, Verona und San Marino nannte. Die Auslosung für den Hauptbewerb in Kitz erfolgt am Samstg um 12 Uhr.