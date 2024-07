Das ist der Gewinner der Salzburg Open 2024

Dass Ritschard überhaupt noch Tennis spielen kann, ist ein großes Glück. Als er 22 Jahre jung war und in Virgina (USA) studierte, verschloss sich eine Arterie im Arm während eines Trainings im Fitnessstudio. Plötzlich floss kein Blut mehr in seinem Arm. Was folgte war eine schwierige Entscheidung der Ärzte, wie sie mit der verschlossenen Arterie weiter vorgehen. Glücklicherweise öffnete diese sich, drei Operationen folgten und Ritschard konnte wieder trainieren – aber nicht länger als 90 Minuten. Deshalb wollte er den Schläger nach dem College an den Nagel hängen. Er entschied sich dagegen und investierte sein ganzes Leben in den Tennissport. Und jetzt steht er hier in Salzburg mit seinem dritten Challenger-Titel. Damit verbessert er sich in der Weltrangliste auch auf Rang 137 – neues Karrierehoch.