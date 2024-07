Triathlonverband wird auf eine neue Ebene gestellt

Heuer keiner bei Olympia

Denn aktuell ist der Wahl-Gasteiner mit seinem Job in Wien gut eingedeckt. Dennoch bleibt ihm neben der Arbeit für den Triathlon-Verband Zeit, dass er ab und an noch selbst einen Triathlon absolviert. Das war für ihn früher kein Thema. 2006 hat er angefangen, Sport zu machen, 2012 den ersten Bewerb beendet. „Ich habe gelesen, dass Triathlon nicht nur Ironman ist. Dann habe ich mir gedacht, das könnte ich machen“, schmunzelt Weißensteiner. Jetzt will er den Salzburger Verband professionalisieren, damit es irgendwann wieder Triathleten aus Salzburg gibt, die an Olympia teilnehmen. Die Pertl-Brüder verpassten bekanntlich die Quali.