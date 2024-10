„Es gab Zeiten, da hätte ich das unterschrieben“

„Krone“: Stephi, du bist im Sommer in Kärnten statt in Tirol – wieso das?

Stephanie Venier: Also eines vorneweg: Ich bin nach wie vor Tirolerin – und auch immer noch gerne daheim (lacht). Aber hier in Kärnten beim Christian ist es im Sommer schon richtig cool, mit den vielen Seen. Gerade, um Ausdauer zu trainieren. Bei uns in Tirol fährst du nur das Inntal rauf und runter. Hier kann ich viele Seen mitnehmen, verschiedene Runden fahren.