89-Jährige soll Bekannte tödlich verletzt haben

Motive älterer Straftäter

Im Herbst 2020 waren in Bayern 620 Menschen über 60 Jahre in Justizvollzugsanstalten. Das hat ein Forschungsteam um Stefan Pohlmann von der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München untersucht. Sie haben unter anderem Dokumente analysiert und ältere Strafgefangene befragt. Als Tatmotive gaben diese beispielsweise Langeweile, Sehnsucht nach Spannung, Ablenkung und Nervenkitzel, aber auch Not, Rache und Selbstjustiz oder psychische Krankheiten an. Was Straftäterinnen und Straftäter im Alter antreibe, sei „höchst individuell“, heißt es in der Studie.