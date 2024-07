Kärntner IT-Profi: „Europa muss sich wehren“

„Krone“: Anexia arbeitet von Kärnten aus weltweit mit Clouds. Was ist bei Crowdstrike genau passiert?

Alexander Windbichler: Ein simples Update bei Crowdstrike hat die Probleme ausgelöst. Beim Virenschutz ist ein Fehler passiert. Die Software ist ein Programm oder eine Menge von Programmen, die dazu dienen, einen Computer zu betreiben. Alles steht still. Fernsehsender und Flughäfen sind davon betroffen, Operationen in Krankenhäusern können nicht mehr ausgeführt werden. Das Problem drang bis ins IT-Fundament vor.