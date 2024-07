Tandempilot landete in Zell am See mitten im Baum

Am Mittwoch um 12.20 Uhr wurde die Bergrettung in Zell am See (Bezirk Pinzgau) alarmiert: Ein Tandempilot war mit seinem Gleitschirm in einem Baum hängen geblieben. Der Pilot und sein Passagier waren um die Mittagszeit von der Schmittenhöhe bei grenzwertigen Witterungsbedinungen gestartet.