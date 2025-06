8800 Handysünder: Viele Unfälle verhinderbar

Es ist die zweite große angelegte Kampagne in Salzburg. Nach „Owa vom Gas“ wo es vor allem um Raserei ging, setzt man nun bei der Prävention von Ablenkungen am Steuer an. Zwei Jahre wird diese ab jetzt laufen. Denn: Ablenkung ist die häufigste Ursache für tödliche Unfälle. „Wenn man bedenkt, dass hinter jedem dieser Unfälle Schicksale von Menschen stecken, dann ist das einfach zu viel. Wir wollen daher Bewusstsein schaffen, dass man zum Beispiel mit nur 50 km/h und einer Ablenkung von nur 5 Sekunden ganze 70 Meter im Blindflug unterwegs ist. Die Kampagne soll beitragen, dass uns das wieder bewusst wird und dass wir auch andere darauf aufmerksam machen sollen“, so Landesvize Stefan Schnöll (ÖVP).